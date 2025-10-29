Trakya Üniversitesinde "Türk Milli Mücadelesi'nin Miracı: Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "Türk Milli Mücadelesi'nin Miracı: Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak TÜ Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bülent Atalay katıldı.

Konferansta, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'in ilanına giden süreç değerlendirildi.

Atalay konuşmasında, Cumhuriyet Bayramı'nın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda derin bir idrak meselesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'in kuruluşuna giden tarihsel süreci anlatan Atalay, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinin bu süreçteki belirleyici rolüne dikkati çekti.

Konferansa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar, akademisyen ve öğrenciler katıldı.