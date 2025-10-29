Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 21:46 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen törende, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Cumhuriyet'in büyük bir irade olduğunu belirten Sezer, "29 Ekim 1923 sabahı sadece bir rejim değil, bir umut, bir diriliş ve yeni bir başlangıç doğmuştur. Cumhuriyet, akıl, bilim, özgürlük ve vicdanı rehber edinmiş bir hayat biçimidir. Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, fırsatın ve emeğin adıdır." ifadelerini kullandı.

        Sezer, Edirne'nin Cumhuriyet'in sönmeyen ışığını Trakya'nın her köşesine taşıyıp, ilim, sanat ve üretimle büyümeye devam ettiğini vurguladı.

        Konuşmanın ardından Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan pasta kesti.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da eserler seslendirdi.

        Tören, Meriç Nehri'nde teknelerle fener alayı geçişi ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

        Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından da fener alayı düzenlendi.

        Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk Bulvarı'nda bir vince asılı dev Türk bayrağı dalgalandırıldı.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan, anıtta yaptığı konuşmada, 29 Ekim'i coşku ve gururla kutladıklarını söyledi.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda, Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

        Turan, yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün Çanakkale'de, son sözünün Lozan'da yazıldığını ifade eden Turan, "Cumhuriyet, bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anıdır. Milletimiz 102 yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır." diye konuştu.

        Törende Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti.

        Kutlamalar kapsamında Kırklareli Valiliğince Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

        Valilik önünde toplanan kortej, 200 metrelik Türk bayrağı ile İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü.

        Burada Kırklareli Belediyesi bando ekibi ile çocuk korusu performanslarını sergiledi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilen kortej yürüyüşünde, Köprübaşı'nda toplanan katılımcılar, Türk bayrakları eşliğinde Hükümet Caddesi'nden Valilik önüne kadar yürüdü.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı taşıdı.

        Tekirdağ Motosiklet Derneği üyeleri de Hükümet Caddesi'nde bayraklar taşıyarak kortej düzenledi.

        Kortej yürüyüşüne, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzen...
        Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzen...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        Edirne kırmızısı yapılan çalışmalarla ekonomik ve kültürel değer haline get...
        Edirne kırmızısı yapılan çalışmalarla ekonomik ve kültürel değer haline get...
        Trakya Üniversitesinde "Türk Milli Mücadelesi'nin Miracı: Türkiye Cumhuriye...
        Trakya Üniversitesinde "Türk Milli Mücadelesi'nin Miracı: Türkiye Cumhuriye...