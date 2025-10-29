Trakya'da Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, kentteki bir tesiste düzenlenen törende, davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in büyük bir irade olduğunu belirten Sezer, "29 Ekim 1923 sabahı sadece bir rejim değil, bir umut, bir diriliş ve yeni bir başlangıç doğmuştur. Cumhuriyet, akıl, bilim, özgürlük ve vicdanı rehber edinmiş bir hayat biçimidir. Cumhuriyet, eşitliğin, adaletin, fırsatın ve emeğin adıdır." ifadelerini kullandı.

Sezer, Edirne'nin Cumhuriyet'in sönmeyen ışığını Trakya'nın her köşesine taşıyıp, ilim, sanat ve üretimle büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan pasta kesti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları da eserler seslendirdi. Tören, Meriç Nehri'nde teknelerle fener alayı geçişi ve havai fişek gösterisiyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında Edirne Belediyesi tarafından da fener alayı düzenlendi. Şükrüpaşa İlkokulu önünde toplanan kortej, bando eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk Bulvarı'nda bir vince asılı dev Türk bayrağı dalgalandırıldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan, anıtta yaptığı konuşmada, 29 Ekim'i coşku ve gururla kutladıklarını söyledi. - Kırklareli Kırklareli'nde de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik tarafından Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda, Vali Uğur Turan ile eşi Nihal Turan davetlileri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Turan, yaptığı konuşmada, bugünün tarihi bir gün olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün Çanakkale'de, son sözünün Lozan'da yazıldığını ifade eden Turan, "Cumhuriyet, bağımsızlığa duyulan derin özlemin, geleceğe bağlanan emsalsiz ümidin, milli egemenliğe beslenen sevdanın karar anıdır. Milletimiz 102 yıl önce hilalin bahtını açmış, geleceğin kapısını aralamış, vatanın kara talihini aydınlatmıştır." diye konuştu. Törende Vali Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmet Saçlı, protokol üyeleri, şehit ve gazi aileleri ile pasta kesti. Kutlamalar kapsamında Kırklareli Valiliğince Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi. Valilik önünde toplanan kortej, 200 metrelik Türk bayrağı ile İstasyon Caddesi'ne kadar yürüdü. Burada Kırklareli Belediyesi bando ekibi ile çocuk korusu performanslarını sergiledi.