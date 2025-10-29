Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 23:32 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Çakmak ve Hamitli köyündeki denetimlerde, Irak, İran, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Szymanski'ye Fransa'dan talip çıktı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        Galatasaray'da Singo mesaisi!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Beyoğlu'nda yangın! 6 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        Real Betis'ten Amrabat atağı!
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        İspanya HÜRJET alımını onayladı
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        F.Bahçe'de kalecilerin performansı!
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        Bilim insanları en çok bu filmleri izliyor
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü

        Benzer Haberler

        Edirne'de 23 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de Meriç Nehri'nde kayıklarla fener alayı
        Edirne'de Meriç Nehri'nde kayıklarla fener alayı
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutla...
        Trakya'da Cumhuriyet'in 102. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutla...
        Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzen...
        Edirne'de Genç Kızılay çocuklara yönelik Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzen...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Trakya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı