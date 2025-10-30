Edirne'de "Dar Çarşı"nın restorasyonu sürüyor

Edirne'de, Saraçlar ve Çilingirler caddelerinin kesiştiği noktada, dükkan aralarının darlığı​​​​​​​ nedeniyle “Dar Çarşı” olarak bilinen ve yaklaşık 39 tescilli binadan oluşan Ayakkabıcılar ve Terziler Çarşısı’nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Dar Çarşı'yı gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çarşının bulunduğu sokağın yeni görünümüne kavuştuğunu belirten Sezer, "Saraçlar Caddemizin paralelinde kalan ve 65 metrelik güzergahı kapsayan çarşımızı yeniden ihya ederek ilimize yeni bir cazibe merkezi kazandırıyoruz. 39 tescilli binanın bulunduğu çarşımızda restorasyon çalışmaları kapsamında binalar yeniden düzenlenerek, canlı renkler ile değiştirildi. Desteklerinden dolayı ilimiz adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu da eşlik etti.