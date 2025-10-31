Habertürk
Habertürk
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Giriş: 31.10.2025 - 09:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:26
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına kadar düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.

        Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda tedbir alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.

