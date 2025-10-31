Edirne'de kamyonla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Atatürk Bulvarı'nda S.T'nin kullandığı 22 AAN 779 plakalı kamyon, sürücüsü henüz öğrenilemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı sürücü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
