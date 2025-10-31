Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'nin meşhur sokak lezzeti "tencere köftesi" coğrafi işaret yolunda

        Edirne'nin meşhur sokak lezzeti "tencere köftesi"nin coğrafi işaret tescili alması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:44
        Edirne'nin meşhur sokak lezzeti "tencere köftesi" coğrafi işaret yolunda
        Edirne Tatlıcı Büfeci Kebap ve Lokantacılar Esnaf Odası öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında tescil süreciyle ilgili toplantı düzenlendi.

        Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Ticaret Borsası yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, "tencere köftesi"nin karakteristik özellikleri ve nitelikleri detaylı biçimde ele alındı. Kurumlar arası işbirliğiyle, coğrafi işaret tescil sürecine ilişkin yol haritası belirlendi.

        Oda Başkanı Harun Özen, "tencere köftesi"ne coğrafi işaret tescili alarak hem ürünün marka değerini güçlendirmeyi hem de Edirne mutfağının tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        - Tencere köftesi

        Kentte sabah erken saatlerde satışa sunulması nedeniyle "kahvaltı köftesi" olarak da bilinen tencere köftesi, pişirilme yöntemiyle diğer köftelerden ayrılıyor.

        Dana kıymanın baharatlarla yoğrulup şekil verilmesinin ardından suda haşlanıp kızartılmasıyla hazırlanan köfte, servis öncesi yağ dolu tencerede bekletiliyor.

        Ekmek arasında domates, salça, kimyon, soğan ve Karaağaç acı biberiyle sunulan tencere köftesi, hem Edirnelilerin hem de kenti ziyaret edenlerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

        Kıvam ve lezzetinin tutturulması ustalık gerektiren tencere köfte, Edirne’de yaklaşık 10 usta tarafından yapılıp satılıyor.

