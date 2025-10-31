Edirne'de meslekten ihraç öğretmen FETÖ üyeliği şüphesiyle yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan tırda FETÖ üyesi yakalandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde durdurulan tırda FETÖ üyesi yakalandı.
Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Keşan Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Büro Amirliği ekipleri takibe aldıkları tırı ilçe yakınında durdurdu.
Araçta yapılan aramada FETÖ üyesi olma suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen Ö.D. yakalandı.
Ö.D. ve tır sürücüsü E.E. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.