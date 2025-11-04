Habertürk
        Trakya'da sis etkili oluyor

        Trakya'da sis etkili oluyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Giriş: 04.11.2025 - 09:48 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:48
        Trakya'da sis etkili oluyor
        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de sis nedeniyle kentin yüksek noktalarında görüş mesafesi düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerine doğru etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

        Kırklareli'nde dün akşam başlayan sis sabah etkisini arttırdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

        Trafik ekipleri, yoğunluğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

        Tekirdağ'da da sis etkisini gösterdi.

        Özellikle kenti Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

        Denizdeki görüş mesafesinin azalmasıyla bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte sisin öğlene kadar etkili olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

