        Edirne Haberleri

        Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:31 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:35
        Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları incelendi.

        Ürünlerin muhafaza koşulları ve mevzuata uygunluklarını değerlendiren ekipler son kullanma tarihlerini de denetledi.

        Vatandaşların gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla denetim faaliyetlerinin kararlılıkla süreceği belirtildi.

