Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi

Ürünlerin muhafaza koşulları ve mevzuata uygunluklarını değerlendiren ekipler son kullanma tarihlerini de denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gıda kontrol görevlileri tarafından denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları incelendi.

