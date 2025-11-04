Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ters dönen araçtan çıkan taksici kazadan yara almadan kurtulmasını emniyet kemerine bağladı

        Edirne'de devrilen takside emniyet kemeri takılı olan taksici yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:25
        Edirne'de ters dönen araçtan çıkan taksici kazadan yara almadan kurtulmasını emniyet kemerine bağladı
        Edirne'de devrilen takside emniyet kemeri takılı olan taksici yara almadan kurtuldu.

        Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde giden Vezattin Başkurt'un kullandığı 22 T 0460 plakalı taksi, Nihat Tulum'un idaresindeki 34 HBK 028 otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi refüje çarparak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekipler gelene kadar ters dönen taksiden çıkan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta kontrol edildi. Kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

        Bu arada olay yerine gelen taksi sürücüsünün yakınları ve diğer sürücü gözyaşlarını tutamadı.

        Taksici Başkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.

        Emniyet kemerinin devrilen araçta savrulmasını engellediğini ve olduğu yerde kıpırdamadan kaldığını anlatan taksici Başkurt, "Emniyet kemeri takılı olmasaydı aracımın içerisinde savrularak yaralanacaktım. Trafiğe çıkan her sürücü emniyet kemerini takmalıdır." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

