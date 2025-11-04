Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'deki tır kuyruğu sorunu Valiliğin "gurbetçi otoparkı"nı açmasıyla çözüldü

        Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir tır parkının mühürlenmesi nedeniyle oluşan uzun tır kuyruğu sorunu, Edirne Valiliğinin "gurbetçi otoparkı"nı tır sürücülerinin kullanımına açmasıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 12:53 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'deki tır kuyruğu sorunu Valiliğin "gurbetçi otoparkı"nı açmasıyla çözüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir tır parkının mühürlenmesi nedeniyle oluşan uzun tır kuyruğu sorunu, Edirne Valiliğinin "gurbetçi otoparkı"nı tır sürücülerinin kullanımına açmasıyla sona erdi.

        Bölgede ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir tır parkının mühürlenmesi üzerine, Avrupa’ya ihracat yükü taşıyan ve ülkeye dönen sürücüler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Bu nedenle sınır kapısında dün çift yönlü yaklaşık 7 kilometrelik kuyruk oluştu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer'in talimatıyla dinlenme süreleri sırasında araçlarını hareket ettirmemeleri gereken sürücüler, yaz aylarında gurbetçilere hizmet veren 45 dönümlük otoparka yönlendirildi.

        Tırların otoparka girişiyle sınır kapısı girişinde oluşan çift yönlü kuyruk ortadan kalktı.

        - "Ücretsiz otopark bize kolaylık sağladı"

        Tır sürücüleri kuyruk sorununu kısa sürede çözen Vali Yunus Sezer'e teşekkür etti.

        Sürücü Volkan Sungur, gazetecilere Valiliğin sağladığı ücretsiz otoparkın kendilerine kolaylık sağladığını söyledi.

        Tır kuyruğunda beklemenin sürücüler için zor olduğunu belirten Sungur, "Dün başka bir parkla ilgili sıkıntı yaşandı, arkadaşlar yolda kaldı. Anlaşmalı bir şekilde diğer parklardaki mal sahipleri de araçları almıyormuş. Biz de buraya geldik. Ücretsiz bir otopark, aynı zamanda jandarmanın yanında bulunması nedeniyle güvenli." dedi.

        Mahmut Kaymakçı ise Türkiye'den çıkış öncesi kuyruk sıkıntısı yaşamadan sırasını bekleyebildiğini ifade etti.

        Vali Sezer'e teşekkür eden Kaymakçı, "Valiliğin yaptığı bu girişim çok iyi oldu. Burası bir seçenek oldu. Gayet güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

        Tarkan İnci de Valiliğin tahsisiyle gurbetçi otoparkında ücretsiz şekilde parklanma yapabildiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İhracatta ekim rekoru
        İhracatta ekim rekoru
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Resmi Gazete'de yayımlandı: Motosiklet sürücü ve yolcularına koruyucu eldiven şartı
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        "Arda, Real Madrid için bugünün kilit oyuncusu!"
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?

        Benzer Haberler

        Edirne'de ters dönen araçtan çıkan taksici kazadan yara almadan kurtulmasın...
        Edirne'de ters dönen araçtan çıkan taksici kazadan yara almadan kurtulmasın...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edirne'de gıda satışı yapan işletmeler denetlendi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya'da sis etkili oluyor
        Trakya'da sis etkili oluyor
        Kürekte Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için Edirne'den ev sahipliği başvurus...
        Kürekte Avrupa ve Dünya Şampiyonaları için Edirne'den ev sahipliği başvurus...