Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ve milletvekili Çiçek'ten Selahattin Demirtaş'a ziyaret

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 15:26 Güncelleme: 05.11.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ve milletvekili Çiçek'ten Selahattin Demirtaş'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaret etti.

        Tülay Hatimoğulları ve Çiçek'in, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.

        Hatimoğulları ve Çiçek, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

        Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Hatimoğulları, Demirtaş hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının kesinleştiğini, kararın bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini söyleyerek, "Bu Türkiye'de hem barış sürecinin hem de demokratik siyasetin önünün ardına kadar açılmasına vesile olacaktır." dedi.

        Hatimoğulları, siyasetçilerin özgür olması halinde gerçek bir demokratik zeminin oluşmaya başladığına inançlarının artacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Edirne'de 5 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 5 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de yol kenarlarında trafik akışını engelleyen malzemeler toplandı
        Edirne'de yol kenarlarında trafik akışını engelleyen malzemeler toplandı
        Türkiye'de yaklaşık 33 bin hasta organ nakli bekliyor
        Türkiye'de yaklaşık 33 bin hasta organ nakli bekliyor
        Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp kriz...
        Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp kriz...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor