"Edirneli Bestekarlar" konseri sanatseverlerle buluşacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla Edirne'de özel bir konser düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla Edirne'de özel bir konser düzenleyecek.
"Edirneli Bestekarlar" adlı konser, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından 6 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de topluluğun konser salonunda gerçekleştirilecek.
Konserde, Edirne'nin yetiştirdiği önemli bestekarların eserleri seslendirilecek.
Etkinlik, Vakıf Katılım sponsorluğunda ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenleniyor. Biletler "biletinial" internet sitesi üzerinden temin edilebilecek.
Konsere Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın da katılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.