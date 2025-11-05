"Edirneli Bestekarlar" konseri sanatseverlerle buluşacak

"Edirneli Bestekarlar" adlı konser, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından 6 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de topluluğun konser salonunda gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, kuruluşunun 90. yılı dolayısıyla Edirne'de özel bir konser düzenleyecek.

