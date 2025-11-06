Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor

        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:02 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:02
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor
        Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları sürüyor.

        Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yoklamanın ardından son birleşime ait tutanak özetleri okundu.

        Toplantıda, Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, Havsa ilçesinde "Sinit Gölü" olarak bilinen, İl Özel İdaresine ait suyu boşaltılan gölet hakkında sunum yaptı.

        Yapımına 1969 yılında başlanan ve 1976'da sulamaya açılan 1 milyon metreküp kapasiteli göletin suyunun, yapımı sırasında kamulaştırılması tamamlanmamış arazilerin su altında kalması nedeniyle boşaltıldığını belirten Sarıgül, "Göletin yeniden işler hale getirilmesi amacıyla yürütülen toplulaştırma ve yeniden yapılandırma süreci dikkate alınmalı, çalışmalar tamamlandığında göletin hem sulama hem de rekreasyon amaçlı kullanımı yeniden sağlanmalıdır." dedi.

        Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar da kentteki coğrafi işaretli ürünler ve devam eden başvurular hakkında bilgi verdi.

        Edirne'de 14 coğrafi işaretli ürünün bulunduğunu aktaran Akar, kaz oturtması, Mecidiye kavunu ve Çeribaşı kirazının tescil süreçlerinin de sürdüğünü kaydetti.

        Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi İsmail Alış da Enez gümrük limanı yapım çalışmaları hakkında meclisi bilgilendirdi.

