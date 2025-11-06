Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor'a tüm şehrin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Gürkan, ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Edirnespor'un kentin ismini taşıyan tek markası olduğunu söyledi.

Takımın bu yıl ligde oynadığı ilk 8 maçı kaybettiğini anımsatan Gürkan, "Bu yenilgilere rağmen şehirde taraftarlarımızın dışında ses çıkaran yok. Takımın düşmesinden kimse mutlu olmaz ama şu bir gerçek ki birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Edirnespor geçtiğimiz hafta Silivri'yi yenerek ilk puanlarını aldı ama şehirde yine ses yok. Bu çok ilginç. Bu durum, şehrin Edirnespor'u gündeminden çıkardığı anlamına geliyor." dedi.

Gürkan, Edirnespor'un kentte yaşayan 200 bin Edirnelinin ortak tutkusu ve heyecanı olduğunu dile getirdi.

Kulübün daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini aktaran Gürkan, "Eğer biz çocuklarımıza bir Edirnespor sevdası aşılayamazsak, yarın bu çocukların sporla ilgilisi olmaz. Buradan görevdeki yetkililere sesleniyorum. Şehrin tüm yöneticilerinin, iş adamlarıyla beraber Edirnespor için acilen ciddi bir kampanya başlatması lazım. En azından devre arasında takviye yapılarak, takımın bu sezonu küme düşmeden atlatmasını sağlamak gerekiyor." diye konuştu.