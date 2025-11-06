Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirnespor'a tüm şehrin destek vermesi gerektiğini belirtti.

        Giriş: 06.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:47
        Edirne'den kısa kısa
        Gürkan, ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Edirnespor'un kentin ismini taşıyan tek markası olduğunu söyledi.

        Takımın bu yıl ligde oynadığı ilk 8 maçı kaybettiğini anımsatan Gürkan, "Bu yenilgilere rağmen şehirde taraftarlarımızın dışında ses çıkaran yok. Takımın düşmesinden kimse mutlu olmaz ama şu bir gerçek ki birilerinin bir şey yapması gerekiyor. Edirnespor geçtiğimiz hafta Silivri'yi yenerek ilk puanlarını aldı ama şehirde yine ses yok. Bu çok ilginç. Bu durum, şehrin Edirnespor'u gündeminden çıkardığı anlamına geliyor." dedi.

        Gürkan, Edirnespor'un kentte yaşayan 200 bin Edirnelinin ortak tutkusu ve heyecanı olduğunu dile getirdi.

        Kulübün daha iyi yerlere gelmesi gerektiğini aktaran Gürkan, "Eğer biz çocuklarımıza bir Edirnespor sevdası aşılayamazsak, yarın bu çocukların sporla ilgilisi olmaz. Buradan görevdeki yetkililere sesleniyorum. Şehrin tüm yöneticilerinin, iş adamlarıyla beraber Edirnespor için acilen ciddi bir kampanya başlatması lazım. En azından devre arasında takviye yapılarak, takımın bu sezonu küme düşmeden atlatmasını sağlamak gerekiyor." diye konuştu.

        Gürkan, Vali Yunus Sezer başta olmak kulübe destek verenlere teşekkür etti.

        - TÜ'den THY'ye ziyaret

        Trakya Üniversitesince (TÜ) Türk Hava Yollarına (THY) eğitim ve işbirliği ziyareti gerçekleştirildi.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, Uçak Teknolojisi Bölümü öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Mukadder İğdi Şen, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Şahin ve Öğr. Gör. Dr. Selçuk Kaya’dan oluşan heyet, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda THY Teknik AŞ’ye ziyarette bulundu.

        THY Teknik ekibi ile heyet, iki kurum arasında yapılması planlanan eğitim ve staj işbirliği olanaklarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi.

        Ayrıca görüşme esnasında THY Teknik’te görev yapan, üniversitenin uçak teknolojisi programı mezunlarıyla da bir araya gelinerek iş tecrübelerine dair bilgi alışverişi yapıldı.

