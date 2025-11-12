Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de LÖSEV farkındalık etkinliği düzenledi

        Edirne'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) farkındalık etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:28 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:28
        Edirne'de LÖSEV farkındalık etkinliği düzenledi
        Edirne'de, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) farkındalık etkinliği düzenledi.

        Saraçlar Caddesi'nde açılan stantta gönüllüler, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Gönüllüler çocuklarla yüz boyama etkinliği ve resim yaptı. Etkinliğe katılanlara broşür dağıtıldı ve bilgilendirme yapıldı.

        LÖSEV Edirne Gönüllüsü Ceylan Toker, AA muhabirine, amaçlarının lösemiye dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

        Etkinliğe katılan çocukların da güzel vakit geçirdiğini belirten Toker, "LÖSEV'e olan farkındalık ciddi anlamda Türkiye genelinde artmakta. Edirne'de de bu artışı çok güzel takip ediyoruz. LÖSANTE Hastanemize yönelik beklentimiz de sürüyor. Bize destek olanlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toker, farkındalık etkinliğinin gün boyu süreceğini kaydetti.

