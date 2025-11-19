Habertürk
        Edirne'de tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı

        Edirne'de tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

        Edirne'de tıra çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
        Edirne'de tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.

        Kapıkule Sınır Kapısı yönüne seyreden A.K'nin kullandığı 81 ACG 166 plakalı panelvan Kemalköy kavşağında S.Z'nin idaresindeki 33 RN 380 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yaralanan panelvan sürücüsü araçta sıkıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

