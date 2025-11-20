Habertürk
        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü ilçesinde plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 20 bin 844 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 20.11.2025 - 09:18 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:18
        Edirne'de asayiş
        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'nde İ.Ö'nün kullandığı motosikleti durdurdu.

        Plakası olmayan motosikleti kullanan sürücünün, ehliyetinin de olmadığı tespit edildi.

        Sürücüye 20 bin 844 lira ceza kesildi. Motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.

        - Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mescit Mahallesi'nde yaptığı denetimde T.T'nin üzerini aradı.

        Aramada 0,7 gram metamfetamin ve 30 gram uyuşturucuya emdirilmiş tütün ele geçirildi.

        Şüpheli T.T. gözaltına alındı.

