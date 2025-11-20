Edirne'de asayiş
Uzunköprü ilçesinde plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 20 bin 844 lira ceza uygulandı.
Uzunköprü ilçesinde plakasız motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 20 bin 844 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mescit Mahallesi'nde İ.Ö'nün kullandığı motosikleti durdurdu.
Plakası olmayan motosikleti kullanan sürücünün, ehliyetinin de olmadığı tespit edildi.
Sürücüye 20 bin 844 lira ceza kesildi. Motosiklet çekiciyle otoparka götürüldü.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mescit Mahallesi'nde yaptığı denetimde T.T'nin üzerini aradı.
Aramada 0,7 gram metamfetamin ve 30 gram uyuşturucuya emdirilmiş tütün ele geçirildi.
Şüpheli T.T. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.