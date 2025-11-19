Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin riskli yapı tespit süreçleri ve finansal destek uygulamalarına ait verileri açıkladı.

Müdürlük tarafından hazırlanan verilere göre, 2025 yılının 10 ayında 16 riskli yapı tespit raporu onaylandı. 2021’de 14, 2022'de 9, 2023'te 29 ve 2024'te 27 yapının riskli olarak tespit edildiği görüldü.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım süreçleri, maliklere tebligat, itiraz değerlendirmeleri ve yapıların kontrollü yıkımı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülüyor.

İl Müdürlüğü, dönüşüm sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla finansal destek uygulamalarının sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda Edirne'de 2025 yılı için aylık kira yardımı tutarı bağımsız bölüm başına 4 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

