        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 19.11.2025 - 16:23
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin riskli yapı tespit süreçleri ve finansal destek uygulamalarına ait verileri açıkladı.

        Müdürlük tarafından hazırlanan verilere göre, 2025 yılının 10 ayında 16 riskli yapı tespit raporu onaylandı. 2021’de 14, 2022'de 9, 2023'te 29 ve 2024'te 27 yapının riskli olarak tespit edildiği görüldü.

        Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım süreçleri, maliklere tebligat, itiraz değerlendirmeleri ve yapıların kontrollü yıkımı, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülüyor.

        İl Müdürlüğü, dönüşüm sürecinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla finansal destek uygulamalarının sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda Edirne'de 2025 yılı için aylık kira yardımı tutarı bağımsız bölüm başına 4 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

        - TÜ Genel Sekreterliğine Hüseyin Türkel atandı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreterliğine Hüseyin Türkel atandı.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, daha önce Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan tarafından yürütülmekte olan genel sekreterlik görevine Hüseyin Türkel getirildi.

        Üniversitenin çeşitli birimlerinde idari görevlerde bulunan ve son olarak genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Türkel, yeni görevi dolayısıyla makamında tebrikleri kabul etti.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Prof. Dr. Eylem Bayır’ın yanı sıra rektör danışmanları, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları Türkel’e başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

