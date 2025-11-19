Edirne'de kuraklığa karşı alınan tedbirler çeltikte verimi artırdı

Türkiye'deki çeltik üretiminin yarısına yakınının yapıldığı Edirne'de, bu yıl kuraklığa karşı alınan sulama tedbirleriyle geçen yıla göre verim artışı yaşandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

Köse, kentin bereketli topraklarında başta çeltik, ayçiçeği, buğday ve kanola olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.

- "Tedbirlerin faydası görüldü"

Kuraklığın etkilerinin son 2 yıldır ciddi şekilde hissedildiğini hatırlatan Köse, çeltik sulamasına ilişkin alınan tedbirlerin faydasının görüldüğünü vurguladı.

Edirneli üreticilerin çeltikte bereketli bir sezonu geride bıraktığını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Çeltik üretiminde Türkiye'de her zaman birinci sırada yer alıyoruz. Ayçiçeği, buğday ve kanola da üretim sıralaması yıllar içerisinde değişiklik gösterse de her zaman ilk 5 içerisinde yer alıyoruz. 2024 yılında çeltikte 391 bin ton üretimimiz oldu. Bu sene çeltik üretimimizde bir artış görünüyor.

Bu sene kuraklık geçen yılki kuraklık devam etti ama çeltik sulamasına ilişkin önemli tedbirler alındı. Hem sulamanın yapılması hem de kullanılan çeşitlerin iyi olmasıyla dekar başına alınan verimlerde artış gözlendi. Üretimimizin bir miktar artıp 398 bin ton gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

Köse, 2024 yılında 173 bin ton ayçiçeği, 8 bin ton kanola ve 547 bin ton buğday üretimi yapıldığını dile getirdi.

Coğrafi işaretli ürünlere önem verdiklerini, geçmiş günlerde İpsala pirincinin AB coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Köse, "İpsala pirincinin önemini biliyoruz. Marka değerinin artırılması, tanınması ve Avrupa'da değer kazanması anlamında çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Köse, kentte tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması için projeler hazırladıklarını ve üreticileri desteklediklerini sözlerine ekledi.