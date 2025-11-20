Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de okul devamsızlığının tamamen bitirilmesi hedefleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:43
        Edirne'de okul devamsızlığının tamamen bitirilmesi hedefleniyor
        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, oluşturdukları komisyon sayesinde okula devamsızlığı birkaç yıl içinde tamamen bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Yılmaz, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yaptığı sunumda, kentte önceki yıllardan bu yana süregelen devamsızlık sorunu bulunduğunu ve bazı öğrencilerin sürekli devamsızlık yaptığını belirtti.

        Sorunun çözümü için Vali Yunus Sezer'in destekleriyle kurumların bir araya gelerek Devamsızlık Takip Komisyonunu kurduğunu aktaran Yılmaz, "Şu an sene başında tespit ettiğimiz öğrencilerin yüzde 75'ini okulla buluşturduk. Yüzde 25'lik grup üzerinde özel bir çalışma yürütüyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu sıfıra indirmiştik. Devamsızlık yapan öğrenci sayımız her geçen yıl geriliyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz devamsızlığın hiç olmaması peşindeyiz. Bu hızla devam eder ve azmimizi sürdürürsek yakında bu sorunu artık konuşmayacağız." dedi.

        Yılmaz, okul ve veli ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla velilerin rızasıyla öğretmenler tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirildiğini söyledi.

        Kentte eğitim öğretim faaliyetlerinin 415 okul ve kurumda, 5 bin 183 öğretmen ve 56 bin 480 öğrenciyle sürdürüldüğünü ifade eden Yılmaz, derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasının altında olduğunu vurguladı.

        Yılmaz, Edirne’de 7 okul binasının inşaatının sürdüğünü belirtti.

