        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "El Kaldırma Gönül Al" konseriyle kadına karşı şiddete dikkat çekildi

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "El Kaldırma Gönül Al - Kadına Şiddete Hayır" adlı özel bir konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:28 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:28
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ekipleri, konser öncesi stant açarak bilgilendirme yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, konser öncesi yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete "sıfır tolerans" diyerek yola çıktıklarını söyledi.

        Şiddetin her türlüsünü kınadıklarını belirten Tohumcu, "Şiddetsiz bir hayat diliyoruz. Her platformda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Sanatta, sporda, sokakta, çarşıda, pazarda her yerde varız. Arkadaşlarımız kapı kapı dolaşıp, bunu her platformda anlatıyor. Her vatandaşımıza broşür vermeye çalışıyorlar. Böyle yaparak emeklerin karşılığını alıyoruz. Elimizdeki veriler geçmiş yıllara göre bu şiddetin daha çok azaldığını ve toplumun daha çok bilinçlendiğini gösteriyor." dedi.

        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan da kadına, çocuğa ve her türlü canlıya yapılan şiddete karşı müzikle farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

        Konuşmaların ardından topluluk, "Gel gitme kadın ruhumu hicrana bırakma", "Gece kirpikli kadın", "Bak şu dilber kadına saçlarını yandan ayırmış", "Şimdi uzaklardasın", "Şarkılar seni söyler dillerde nameler", "Sevdim bir genç kadını" gibi muhayyerkürdi, kürdilihicazkar, hicazkar, suzinak, nihavent makamlarında şarkılar seslendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

