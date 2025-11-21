Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        21.11.2025 - 09:56
        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

        Ayhan, mahalledeki iki kahvehanede düzenlenen toplantılarda, Edirne'nin huzuru için çalıştıklarını, vatandaşların fikirlerini alarak ihbar ve şikayetleri birinci ağızdan dinlemek için ziyaretler yaptıklarını söyledi.

        Polisin daha etkin çalışabilmesi için ihbar sayısının artması gerektiğini belirten Ayhan, "Eğer siz uyuşturucuyu kullanan ya da satan insanları görmezden gelirseniz sepetteki bir çürük elma tüm sepeti çürütür. Bu iş siz görmedikçe size yaklaşıyor. Kendi çocuklarınızı korumak için uyuşturucu ile ilgili gördüğünüz duyduğunu her şeyden bizi haberdar etmeniz lazım." dedi.

        Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşlardan bu aplikasyonu aktif olarak kullanmalarını istedi.

        Ayhan, telefon dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulunarak hiçbir kamu görevlisinin kişisel bilgi talep etmeyeceğini vurguladı.

        Dolandırıcıların, sosyal medya hesaplarından elde ettikleri bilgileri de kullanabildiğini aktaran Ayhan, "Vatandaşlarımız da dolandırıcıları kamu görevlisi sanıp tuzağa düşüyor. Yaş grubu yükseldikçe risk artıyor. Kesinlikle kimseye bilgi paylaşmayın." diye konuştu.

        Ayhan, okul devamsızlığının önlenmesi için ailelere büyük görev düştüğünü belirtti.

        Vali Yunus Sezer öncülüğünde sorunun çözümü için önemli adımlar atıldığını aktaran Ayhan, "Bununla ilgili heyetler var takip ediyorlar. Devam sorunu büyük ölçüde azalmış durumda ama yaş grubu yükseldikçe sorun biraz daha artıyor. Ama şunu unutmayın. Siz çocuklarınızı okula yada spora yönlendiremezseniz bu çocukları elinizden kaçırırsınız. Bu konuda da birinci sorumlu ailedir. Bizim 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projemizin amacı da bu. Eğer siz çocuklarınızı okula ya da spora yönlendirirseniz başka yerde aramak zorunda kalmazsınız." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya mahalle muhtarı Rıza Ürütükçü, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri katıldı.

