Edirne Emniyet Müdürü Ayhan, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle buluştu

Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Yıldırım Hacısarraf Mahallesi sakinleriyle Huzur Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ayhan, mahalledeki iki kahvehanede düzenlenen toplantılarda, Edirne'nin huzuru için çalıştıklarını, vatandaşların fikirlerini alarak ihbar ve şikayetleri birinci ağızdan dinlemek için ziyaretler yaptıklarını söyledi.

Polisin daha etkin çalışabilmesi için ihbar sayısının artması gerektiğini belirten Ayhan, "Eğer siz uyuşturucuyu kullanan ya da satan insanları görmezden gelirseniz sepetteki bir çürük elma tüm sepeti çürütür. Bu iş siz görmedikçe size yaklaşıyor. Kendi çocuklarınızı korumak için uyuşturucu ile ilgili gördüğünüz duyduğunu her şeyden bizi haberdar etmeniz lazım." dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında da bilgi veren Ayhan, vatandaşlardan bu aplikasyonu aktif olarak kullanmalarını istedi.

Ayhan, telefon dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulunarak hiçbir kamu görevlisinin kişisel bilgi talep etmeyeceğini vurguladı.

Dolandırıcıların, sosyal medya hesaplarından elde ettikleri bilgileri de kullanabildiğini aktaran Ayhan, "Vatandaşlarımız da dolandırıcıları kamu görevlisi sanıp tuzağa düşüyor. Yaş grubu yükseldikçe risk artıyor. Kesinlikle kimseye bilgi paylaşmayın." diye konuştu.