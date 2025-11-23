Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:25
        Edirne Valisi Sezer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        Vali Sezer mesajında, öğretmenliğin bilginin aktarılmasının yanı sıra karakterin ve insanlığın nesilden nesile hayat bulmasını sağlayan ulvi bir görev olduğunu belirtti.

        Öğretmenlerin, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözüyle tarif ettiği anlamlı misyonu taşıdığını aktaran Sezer, "Sevgili öğretmenlerimiz, sizler her gün yalnızca öğrencilerin akademik gelişimini değil, karakterlerini, öz güvenlerini, hayata bakışlarını da şekillendiriyorsunuz. Küçük bir sınıf defterinde başlayan ilham, yarınlarımızı aydınlatacak büyük bir ışığa dönüşüyor. Bu büyük emeğin ve fedakarlığın kıymetini biliyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Vali Sezer, eğitim alanında yapılan her yatırımın, öğretmenlerin özverisiyle anlam bularak geleceğe daha güçlü ve umutlu bakmayı sağladığını aktardı.

        Edirne Valiliği koordinasyonunda kentteki tüm kurumların, eğitimde kaliteyi artırmak ve her öğrencinin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve değerlendirmek için birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiğini belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda 'Her okul bir aile, her aile bir okul' anlayışıyla ilimiz genelinde öğrencilerimizin okullardaki devamsızlıklarını azaltmak için çalışmalar başlattık. Yaptığımız yetenek taramaları ile öğrencilerimizi sanata ve spora yönlendirirken, her öğrenci en az bir enstrüman çalabilsin diye müzik akademileri kurduk.

        Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile okul bahçelerine ve uygun alanlara semt sahaları yaparak Yaz Mahalle Ligi düzenledik. Bu proje ile binlerce evladımızı çeşitli branşlarda sporla buluşturduk. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerle öğrencilerimizin okula, spora, sanata ve öğrenmeye olan ilgilerini arttırmayı, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemeyi hedefledik. Bu anlamlı gün vesileyle ebediyete irtihal eden kıymetli öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı ve ömür diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

