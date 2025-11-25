Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında resepsiyon verildi
Edirne'nin kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte davetlileri girişte karşıladı.
Resepsiyonda müzik dinletisi eşliğinde katılımcılara ikramda bulunuldu.
Gencan, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Edirne'nin kurtuluşunun 103. yılını büyük bir sevinçle kutladıklarını söyledi.
Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğunu ifade eden Gencan, Edirne'nin kadınların emeğine değer veren, gençlerin enerjisine inanan bir şehir olduğunu belirtti.
Vatandaşların kendilerine duyduğu güveni hizmete ve üretime dönüştürmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Gencan, "Tarihine sahip çıkan, kültürüyle büyüyen, turizmiyle gelişen, kadın emeğiyle güçlenen, gençliğiyle yenilenen, bilim, sanat ve üretimle değer kazanan bir Edirne hedefinde yolumuza devam ediyoruz." dedi.
Programa, Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
