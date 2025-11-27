Habertürk
        Edirne'de 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı

        Edirne'de 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı

        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:23 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:23
        Edirne'de 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı
        Edirne'de, Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu başladı.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında, Osmanlı medeniyetinin basit bir coğrafyadan ibaret olmadığını söyledi.

        Hatipler, Osmanlı medeniyetinin adalet ve istimalet (hoşgörü, gönül alma) temeli üzerinde inşa edildiğini belirtti.

        Osmanlı Devleti döneminde Edirne'de yaşayan bir hahambaşının mektubunun, devrin hoşgörüsünün en önemli vesikası olduğunu belirten Hatipler, şöyle konuştu:

        "Edirne hahambaşı, İspanya'dan sürgün edildikten sonra Selanik'e yerleşen Sefarad Yahudilerine hitaben, 'Edirne'ye gelin, yerleşin, burada yaşayın. Edirne herkesin kendi asması ve incir ağacı altında inancını özgürce yaşayabildiği bir yerdir.' diyor. İşte Osmanlı medeniyetinin en açık ifadesi budur."

        Edirne Vali Yardımcısı Şevket Atlı ile OSMER Müdürü ve Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez'in konuşmalarının ardından, çağrılı konuşmacı olarak katılan Lübnan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Khaled Omar Tadmori de sunum yaptı.

        Osmanlı'nın Beyrut'taki izlerine ilişkin sunum yapan Tadmori, yalnızca Lübnan'da bugüne ulaşan 1300 Osmanlı eserini tespit ettiklerini söyledi.

        Tadmori, iç savaş ve yıkımlarla Beyrut'ta Osmanlı izlerinin büyük oranda tahrip edildiğini belirtti.

        Sempozyum yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

