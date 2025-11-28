Edirne Valiliği açılan sahte sosyal medya hesabı hakkında uyarıda bulundu:
Edirne Valiliği adına sosyal medya platformlarında sahte hesap açıldığı bildirildi.
Edirne Valiliği adına sosyal medya platformlarında sahte hesap açıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik adına oluşturulan sahte bir hesabın bazı kullanıcılarla iletişime geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.