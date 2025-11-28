Edirne Valiliği açılan sahte sosyal medya hesabı hakkında uyarıda bulundu:

Edirne Valiliği adına sosyal medya platformlarında sahte hesap açıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik adına oluşturulan sahte bir hesabın bazı kullanıcılarla iletişime geçtiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Konuya ilişkin yasal işlemler başlatılmış olup söz konusu hesabın Edirne Valiliği ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına resmi hesaplarımız dışında paylaşım ve hesaplara itibar edilmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.