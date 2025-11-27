Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de trafik polislerine yeni tip yaka kameralarının kullanımı anlatıldı

        Edirne'detrafik birimlerinde görevli polis memurlarına yeni tip yaka kameralarının kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 17:08 Güncelleme: 27.11.2025 - 17:12
        Edirne'de trafik polislerine yeni tip yaka kameralarının kullanımı anlatıldı
        Edirne'detrafik birimlerinde görevli polis memurlarına yeni tip yaka kameralarının kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bilgilendirme toplantısı İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan başkanlığında Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Toplantıda, yaka kameralarının kullanım esaslarının yanı sıra vatandaşla iletişimde şeffaflığın artırılması, görevli personelin güvenliğinin sağlanması ve denetim süreçlerinde etkinliğin yükseltilmesine yönelik hususlar ele alındı.

        Açıklamada, emniyet teşkilatının modern teknolojiyi etkin şekilde kullanarak güvenli trafik ortamı oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

