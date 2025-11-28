Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünü ziyaret etti

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 08:52 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:56
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Köse, Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünü ziyaret etti
        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Köse, İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Kapıkule Veteriner Sınır Noktası Müdürü Burhan Yılmaz'a ziyarette bulundu.

        Ziyarette sınır kontrol süreçleri, hayvan ve hayvansal ürün hareketlerine ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

