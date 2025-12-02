Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi

        Edirne'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri Edirne Lisesi öğrencilerine yönelik gıda güvenliği eğitimi gerçekleştirdi.

        Eğitimde gıda güvenliği, gıda israfının önlenmesi, sağlıklı beslenme, gıda okuryazarlığı konularında öğrencilere bilgi verildi.

        Eğitimin sonunda gıda kontrol görevlileri öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek

        Benzer Haberler

        Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yeni nesli Türk sanatıyla buluşturuyor
        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yeni nesli Türk sanatıyla buluşturuyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı
        Edirne İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı
        Edirne'den çaldığı hafif ticari araçla İstanbul'a kaçan şüpheli tutuklandı