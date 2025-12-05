Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de Polis Eşleri Derneğince kermes düzenlendi

        Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarına ve çocuklarının eğitimine destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Giriş: 05.12.2025 - 12:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 12:31
        Edirne'de Polis Eşleri Derneğince kermes düzenlendi
        Polis Eşleri Derneği Edirne Şubesi tarafından emniyet mensuplarına ve çocuklarının eğitimine destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaleiçi Polis Parkı'ndaki etkinliğin açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, polis teşkilatının toplumun huzuru ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yaptığını söyledi.

        Emniyet teşkilatı üyelerinin yanında ailelerinin de büyük fedakarlık gösterdiklerini ifade eden Sezer, "Polislerimiz 24 saat esasına göre görev yapıyor. Bazen haftalarca, hatta aylarca evlerine uğrayamadan fedakarlık gösteriyorlar. Bu süreçte onları ayakta tutan en büyük güç aileleridir. Emniyet teşkilatımıza ve ailelerine minnettarız." dedi.

        Kermesin hem eğitim hem de emniyet personeli için önemli bir destek olacağını dile getiren Sezer, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

        İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan da polis eşlerinin her zaman teşkilatın yanında olduklarını belirterek, "Bu kermesten elde edilecek gelir, personelimizin sağlık giderlerine katkı sunulması ve çocuklarına burs desteği sağlanması için kullanılacak. Dayanışma duygusunu güçlendiren bu etkinliğe katkı veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından şehit polis ailelerinin katılımıyla kurdele kesilerek kermesin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Sezer'in eşi Canan Sezer ile Emniyet Müdürü Ayhan'ın eşi ve Polis Eşleri Derneği Edirne Şube Başkanı Canan Ayhan stantları gezdi, alış veriş yaptı.

        Gün boyu devam edecek kermeste Edirne Moriz Ritim Grubu da sahne aldı.

