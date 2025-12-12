Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu

        Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki taraftar Can Bartu Kurtar, Çorluspor 1947 karşılaşmasını kulüp yönetiminin davetlisi olarak tribünden izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 17:03 Güncelleme: 12.12.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki Can Bartu, takıma destek çağrısında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Maddi sıkıntılar yaşayan Edirnespor'a harçlığını bağışlayan 12 yaşındaki taraftar Can Bartu Kurtar, Çorluspor 1947 karşılaşmasını kulüp yönetiminin davetlisi olarak tribünden izledi.

        Bahis soruşturmasında ceza alan 17 futbolcusu nedeniyle zor günler yaşayan TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor'un çağrısına 500 lira olan harçlığını bağışlayarak destek olan 12 yaşındaki Can Bartu Kurtar, yönetim tarafından Çorluspor 1947 karşılaşmasına davet edildi.

        Babası Tunay Kurtar ile birlikte maçın oynanacağı Tunca Spor Tesisleri'ne gelen taraftara, Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın tarafından, isminin yazılı olduğu 22 numaralı forma hediye edildi.

        Kurtar, AA muhabirine, Edirnespor'un büyük bir taraftarı olduğunu söyledi.

        Babasının, kulüp için başlatılan yardım kampanyasına destek olduğunu öğrenince harçlığını bağışlamaya karar verdiğini belirten Ayaydın, "Ben de ağabeylerime, Edirnespor'a destek olmak istedim. İnşallah bu durumdan kurtulur biran önce Edirnespor. Onlara başarılar diliyorum. Edirne halkının Edirnespor'a yardım etmesini istiyorum. Benim de hedefim profesyonel futbolcu olup Edirnespor'da oynamak." dedi.

        Kurtar'a teşekkür eden kulübün sportif direktörü Ahmet Erginler de Can'ın hareketinin Edirne'ye örnek olmasını dilediğini belirtti.

        Edirnespor'a bir gencin sahip çıkmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden Erginler, "Bizim için çok önemliydi. Miktar önemli değil. Bizim yanımızda olması, harçlığını göndermesi bizi çok mutlu etti, hatta ağlattı. Umarım büyüklerimiz, Edirnespor'u sevenler bunu görürler ve Can'ın izinden yürürler." diye konuştu.

        Kurtar'ın da seyrettiği karşılaşmayı Çorlu 1947 Spor Kulübü 5-0 kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        "İmamoğlu Suç Örgütü" davası 9 Mart'ta
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le buluştu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Kimyasalların yanlış kullanımı ölümcül sonuçlara neden olabiliyor
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Şiddet görüyordu... Baba evine sığınmıştı!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        "Ölmeden 3 gün önce..."
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Her saniyesi dehşet! 2 kardeşi böyle katlettiler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        Eşi ile bacanağını öldürmüştü... Çifte cinayette sıcak gelişme!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        2, 5 ve 9 yaşında 3 kardeştiler... Yan yana gömülecekler!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        TAYFUN füzesinden tam isabet!
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        Köftede deri dokusu, dana kıymada kalp çıktı
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "TFF Başkanı tarafsızlığını kaybetmiştir!"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        "Talisca golleriyle Norveç'i ısıttı"
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        Kişiye özel o analizle sağlık risklerinizi azaltın
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"
        "Asıl yolculuk birbirlerini tanımaya başladıklarında başlayacak"

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer, restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde incelemede bulu...
        Edirne Valisi Sezer, restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde incelemede bulu...
        Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı Dişi kırılan, duda...
        Bozuk zeminde ayağı takılan kadın yere düşerek yaralandı Dişi kırılan, duda...
        Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su akımı başladı, havzadaki kooperatifler...
        Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su akımı başladı, havzadaki kooperatifler...
        Edirne, Bulgaristan'da mobil turizm aracıyla tanıtılacak
        Edirne, Bulgaristan'da mobil turizm aracıyla tanıtılacak
        Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
        Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı
        Edirne Valisi Sezer'den çocuklar eşofman, yaşlı kadın tekerlekli sandalye i...
        Edirne Valisi Sezer'den çocuklar eşofman, yaşlı kadın tekerlekli sandalye i...