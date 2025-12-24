Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:52
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar'ı ziyaret etti.

        İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve Arar ziyarette çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Arar, Ayhan'a çalışmalarında başarı diledi.

        - İYEMER eğitimlerini sürdürüyor

        Edirne'de, İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) eğitimlerini sürdürüyor.

        Merkezden yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Hemşireler Derneği koordinasyonunda Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine eğitim verildi.

        Öğrencilere yönelik verilen seminer süresince hem teorik bilgiler verildi hem de pratik uygulamalar gerçekleştirildi.

        - Subaşı beldesinde tapu güncelleme toplantısı

        Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesinde tapu güncellemesi toplantısı gerçekleştirildi.

        Subaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Tapu Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, tapu güncellemede itirazı olan vatandaşlar talep ve önerilerini iletti.

        Toplantıya Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

