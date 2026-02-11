Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

        Edirne'de okul güvenliği toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 08:59 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:59
        Edirne'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
        Edirne'de okul güvenliği toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.

        Muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının da katıldığı toplantıda eğitim öğretim yılı boyunca alınan güvenlik tedbirleri, uygulanması planlanan ilave önlemler ile okul güvenliği konusunda ilgili paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

