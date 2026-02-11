Edirne'de okul güvenliği toplantısı yapıldı
Edirne'de okul güvenliği toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda gerçekleştirildi.
Muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının da katıldığı toplantıda eğitim öğretim yılı boyunca alınan güvenlik tedbirleri, uygulanması planlanan ilave önlemler ile okul güvenliği konusunda ilgili paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.
