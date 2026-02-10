Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Avrupa Ortopedi Board Sınav Merkezi olarak kabul edildi.



Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, ortopedi ve travmatoloji alanında görev yapan hekimlerin bilgi ve yeterlilik düzeyini ölçen saygın sınavlardan biri olan sınavın bundan böyle Trakya Üniversitesinde de yapılacağını belirtti.



Avrupa’da uzun yıllardır uygulanan sınavın, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin girişimleriyle Türkiye’de ve Türkçe olarak uygulandığını aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:



"Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği de, 09 Şubat itibarıyla sınav merkezi olarak resmen kabul edildi. Artık ortopedi uzmanları bu sınava Türkiye’de ve Türkçe olarak girebiliyor. Bu sınav merkezlerine Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nin de dahil olması çok önemli bir kazanım. Uzmanların kendi memleketinde ve kendi dilinde sınava girebilmesi büyük bir avantaj."



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Çopuroğlu’nu tebrik ederek, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlayan bu tür gelişmelerin önemine dikkat çekti.



- Köse'den ETB'ye ziyaret



İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk'ü makamında ziyaret etti.



Ziyarette, Edirne'de yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler ve sektörün mevcut durumu ele alındı.



Görüşmede, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.



- Uzunköprüde okul servisleri denetlendi



Uzunköprü'de okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 17 okul servisi kontrol edildi.



Denetimde bir okul servisine rehber personel bulundurmamaktan, bir servise de nitelikli şoför bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

