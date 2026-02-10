Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Avrupa Ortopedi Board Sınav Merkezi olarak kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 16:01 Güncelleme: 10.02.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Avrupa Ortopedi Board Sınav Merkezi olarak kabul edildi.

        Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, yaptığı açıklamada, ortopedi ve travmatoloji alanında görev yapan hekimlerin bilgi ve yeterlilik düzeyini ölçen saygın sınavlardan biri olan sınavın bundan böyle Trakya Üniversitesinde de yapılacağını belirtti.

        Avrupa’da uzun yıllardır uygulanan sınavın, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin girişimleriyle Türkiye’de ve Türkçe olarak uygulandığını aktaran Çopuroğlu, şunları kaydetti:

        "Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği de, 09 Şubat itibarıyla sınav merkezi olarak resmen kabul edildi. Artık ortopedi uzmanları bu sınava Türkiye’de ve Türkçe olarak girebiliyor. Bu sınav merkezlerine Trakya Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nin de dahil olması çok önemli bir kazanım. Uzmanların kendi memleketinde ve kendi dilinde sınava girebilmesi büyük bir avantaj."

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da Çopuroğlu’nu tebrik ederek, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlayan bu tür gelişmelerin önemine dikkat çekti.

        - Köse'den ETB'ye ziyaret

        İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Edirne'de yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri, üretim planlaması, tarımsal desteklemeler ve sektörün mevcut durumu ele alındı.

        Görüşmede, tarım ve hayvancılık alanındaki çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Uzunköprüde okul servisleri denetlendi

        Uzunköprü'de okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde 17 okul servisi kontrol edildi.

        Denetimde bir okul servisine rehber personel bulundurmamaktan, bir servise de nitelikli şoför bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Yaralı halde 200 metre yürüdü, halı sahanın önünde yığıldı
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Bulgaristan'ın oy sınırı kararı Edirne'de protesto edildi Edirne'de Bulgari...
        Bulgaristan'ın oy sınırı kararı Edirne'de protesto edildi Edirne'de Bulgari...
        6 Şubat depreminde hayatını kaybeden güreşçiler, Edirne'de anıldı
        6 Şubat depreminde hayatını kaybeden güreşçiler, Edirne'de anıldı
        Mübadillerin yüreğine dokunan konser: Huzurevinde göçün hatırası türkülerle...
        Mübadillerin yüreğine dokunan konser: Huzurevinde göçün hatırası türkülerle...
        Bulgaristan'ın Türkiye'deki çifte vatandaşlara sandık kısıtlamasına Edirne'...
        Bulgaristan'ın Türkiye'deki çifte vatandaşlara sandık kısıtlamasına Edirne'...
        Edirne huzurevinde "Mübadil türküler" seslendirildi
        Edirne huzurevinde "Mübadil türküler" seslendirildi
        Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
        Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında