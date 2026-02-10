Edirne'de 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kocasinan Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde İ.A'nın kullandığı 22 EY 349 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 22 AAL 064 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü H.Ç. ve aynı araçtaki S.O, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

