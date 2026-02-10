Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Yıkımı başlayan Edirne Orduevi alanı kafe ve otopark olacak

        Yıkımına başlanan Edirne Orduevinin bulunduğu alanın, kafe ve otopark olarak düzenlenmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:23 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıkımı başlayan Edirne Orduevi alanı kafe ve otopark olacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıkımına başlanan Edirne Orduevinin bulunduğu alanın, kafe ve otopark olarak düzenlenmesi planlanıyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, orduevinin yıkım çalışmalarının başladığını söyledi.

        Yıkımın ardından alanın bir bölümünün otopark, bir bölümünün ise kafe olarak kullanılacağını belirten Sezer, "İnsanlarımızın yararlanacağı, halka açık bir alan olarak düzenlenmesi niyetindeyiz." dedi.

        Sezer, yıkım çalışmalarının yaklaşık 20 gün içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

        Öte yandan yıkımına başlanan orduevi çevresinde, güvenlik amacıyla bariyer, branda ve uyarı levhalarıyla önlem alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Mardin'e gezmeye gittiler... İki yakın arkadaş ağlattı!
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Adli emanetten altın çaldı: “İhtiyacım vardı” dedi
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Kız kardeş hakkında dedikodu iddiası... 4 kişiyi vurdu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        Restoranda başından vuruldu! Acılı anne: Yanındaki herkes şüpheli!
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        "Resmen Guti'ye dönüştün"
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        Mesafe 740 kilometreydi... Balıkçı teknesiyle ölüme yolculuk!
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        "Eleştirilere 'sus' işareti yaptı"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Bunu yıllardır yanlış yapıyor olabilirsiniz!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Ne testere ne levye ne de tornavida... Forkliftle kuyumcu soygunu!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Kahkaha atarak kayda aldılar... 14 yaşındaki kız öğrenciye akran dehşeti!
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Yargıtay’dan önemli akıllı ilaç kararı
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Gayrimenkulleri geri alacak
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Askeri kışla ve cezaevi olarak kullanılan iki asırlık tarihi yapıda restora...
        Askeri kışla ve cezaevi olarak kullanılan iki asırlık tarihi yapıda restora...
        Meriç Nehri'nde taşkını 'Kanal Edirne' önledi
        Meriç Nehri'nde taşkını 'Kanal Edirne' önledi
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yöne...
        KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yöne...
        İlkokul öğrencilerinin bayrak sevgisi dron kamerasında
        İlkokul öğrencilerinin bayrak sevgisi dron kamerasında
        Selimiye Meydanı'nda Sultanahmet modeli ramazan programı
        Selimiye Meydanı'nda Sultanahmet modeli ramazan programı
        Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde yapıldı
        Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde yapıldı