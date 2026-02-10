Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde yapıldı

–Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Edirne Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Ömer Sevgili, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile su kooperatifleri temsilcileri katıldı. Toplantıda, Edirne genelindeki su yönetimi çalışmaları, mevcut durum ve planlanan uygulamalar ele alındı.

