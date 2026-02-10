Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünde yapıldı

        –Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:16 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:16
        –Su Yönetimi Değerlendirme Toplantısı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıya Edirne Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Ömer Sevgili, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile su kooperatifleri temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, Edirne genelindeki su yönetimi çalışmaları, mevcut durum ve planlanan uygulamalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

