Meriç Nehri'nin debisi 1500 metreküp saniyeye kadar şehir için risk oluşturmuyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde 1500 metreküp/saniyeye kadar oluşabilecek debinin kent merkezi açısından taşkın riski oluşturmadığını belirtti.



Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri tabanında yürütülen kum temizliği çalışmaları ile Kanal Edirne projesinin taşkın riskini önemli ölçüde engellediğini söyledi.



Hafta sonu Meriç'in debisinin 1300 metreküp/saniyeye kadar yükseldiğini anımsatan Sezer, Bulgaristan'daki Arda Nehri üzerindeki üç barajın doluluk oranının yüzde 125'e ulaştığını ifade ederek, "Bu nedenle barajlarda su tutulma olasılığı kalmadı. Savaklama yoluyla bırakılan fazla su Türkiye'ye ulaştı." dedi.



Bosnaköy'de bazı yerleşim alanlarında yaşanan su baskınlarına dikkati çeken Sezer, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.



Tiny house ve bağ evi tarzı yapıların taşkın sahası içerisinde yer aldığını vurgulayan Sezer, bu alanların kışlık ve yazlık seddeler arasında bulunduğunu, dolayısıyla su baskını riskinin her zaman söz konusu olduğunu kaydetti.



Merkeze bağlı Üyüklütatar köyü civarında yazlık sedde üzerinde yırtılma meydana geldiğini ve bu nedenle taşkın yaşandığını aktaran Sezer, bölgede 10 ekibin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Menfezlerden kontrollü biçimde araziye su salımı yapıldığını ifade eden Sezer, bunun DSİ tarafından debinin hızını düşürmeye yönelik teknik bir çalışma olduğunu söyledi.



Sezer, "Şehir merkezimiz açısından Meriç Havzası’nda 1500 metreküp/saniyeye kadar olan debiler taşkın riski oluşturmuyor." diye konuştu.



- Asayiş olayları



Ocak ayına ilişkin asayiş verilerini de paylaşan Sezer, hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik kazalarında önceki aya göre azalma yaşandığını bildirdi.



Uyuşturucuyla mücadelede önemli operasyonlar yapıldığını belirten Sezer, emniyet, jandarma ve gümrük personeline teşekkür etti.





Sezer, ocak ayında yaklaşık 240 kilogram kokain, 235 kilogram esrar, 92 kilogram sentetik uyuşturucu, 162 kilogram metamfetamin ve 200 bin adet sentetik ecza ele geçirildiğini söyledi.



Vali Sezer, uyuşturucu ve gümrük kaçağı yakalamalarında bir önceki yılın ocak ayına göre yaklaşık yüzde 89 artış sağlandığını ifade etti.



Edirne'nin göçmen kaçakçılığı açısından güzergah olmaktan çıktığını aktaran Sezer, bu yıl ocak ayında 63 organizatörün yakalandığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını ve yaklaşık 50 araca da el konulduğunu dile getirdi.

