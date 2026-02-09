Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Meriç Nehri'nin debisi 1500 metreküp saniyeye kadar şehir için risk oluşturmuyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde 1500 metreküp/saniyeye kadar oluşabilecek debinin kent merkezi açısından taşkın riski oluşturmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:53 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri'nin debisi 1500 metreküp saniyeye kadar şehir için risk oluşturmuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Nehri'nde 1500 metreküp/saniyeye kadar oluşabilecek debinin kent merkezi açısından taşkın riski oluşturmadığını belirtti.

        Sezer, Valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Meriç Nehri tabanında yürütülen kum temizliği çalışmaları ile Kanal Edirne projesinin taşkın riskini önemli ölçüde engellediğini söyledi.

        Hafta sonu Meriç'in debisinin 1300 metreküp/saniyeye kadar yükseldiğini anımsatan Sezer, Bulgaristan'daki Arda Nehri üzerindeki üç barajın doluluk oranının yüzde 125'e ulaştığını ifade ederek, "Bu nedenle barajlarda su tutulma olasılığı kalmadı. Savaklama yoluyla bırakılan fazla su Türkiye'ye ulaştı." dedi.

        Bosnaköy'de bazı yerleşim alanlarında yaşanan su baskınlarına dikkati çeken Sezer, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Tiny house ve bağ evi tarzı yapıların taşkın sahası içerisinde yer aldığını vurgulayan Sezer, bu alanların kışlık ve yazlık seddeler arasında bulunduğunu, dolayısıyla su baskını riskinin her zaman söz konusu olduğunu kaydetti.

        Merkeze bağlı Üyüklütatar köyü civarında yazlık sedde üzerinde yırtılma meydana geldiğini ve bu nedenle taşkın yaşandığını aktaran Sezer, bölgede 10 ekibin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        Menfezlerden kontrollü biçimde araziye su salımı yapıldığını ifade eden Sezer, bunun DSİ tarafından debinin hızını düşürmeye yönelik teknik bir çalışma olduğunu söyledi.

        Sezer, "Şehir merkezimiz açısından Meriç Havzası’nda 1500 metreküp/saniyeye kadar olan debiler taşkın riski oluşturmuyor." diye konuştu.

        - Asayiş olayları

        Ocak ayına ilişkin asayiş verilerini de paylaşan Sezer, hırsızlık, dolandırıcılık ve trafik kazalarında önceki aya göre azalma yaşandığını bildirdi.

        Uyuşturucuyla mücadelede önemli operasyonlar yapıldığını belirten Sezer, emniyet, jandarma ve gümrük personeline teşekkür etti.


        Sezer, ocak ayında yaklaşık 240 kilogram kokain, 235 kilogram esrar, 92 kilogram sentetik uyuşturucu, 162 kilogram metamfetamin ve 200 bin adet sentetik ecza ele geçirildiğini söyledi.

        Vali Sezer, uyuşturucu ve gümrük kaçağı yakalamalarında bir önceki yılın ocak ayına göre yaklaşık yüzde 89 artış sağlandığını ifade etti.

        Edirne'nin göçmen kaçakçılığı açısından güzergah olmaktan çıktığını aktaran Sezer, bu yıl ocak ayında 63 organizatörün yakalandığını, bunlardan 32'sinin tutuklandığını ve yaklaşık 50 araca da el konulduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        9 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Sözleri tüyleri diken diken eden magandanın kurbanlarına veda!
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Edirne'de sigara bağımlılığıyla mücadele anlatıldı Sağlık Müdürlüğü ve Yeş...
        Edirne'de sigara bağımlılığıyla mücadele anlatıldı Sağlık Müdürlüğü ve Yeş...
        Meriç Nehri'nin taşmasıyla bazı vatandaşlar tarlasında canlı sazan balığı y...
        Meriç Nehri'nin taşmasıyla bazı vatandaşlar tarlasında canlı sazan balığı y...
        Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa