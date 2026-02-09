Edirne'de asayiş

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler kent merkezi ve ilçelerde yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler H.B, D.S, O.Y, M.B. ve R.A'ya ceza uyguladı. Denetimlerin süreceği kaydedildi. - Ayağı kesilen kişi hastaneye kaldırıldı Lalapaşa ilçesinde ayağı kesilen kişi hastaneye kaldırıldı. Nazifbey Caddesi'nde dükkanındaki sobada yakmak için elektrikli testereyle odun kesen G.K'nin ayağı kesildi. G.K, Lalapaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.