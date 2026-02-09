Sağlıklı hayat merkezindeki tedaviyle sigara bağımlılığından kurtuldular

CİHAN DEMİRCİ - SEDAT KARA - Edirne'de yaşayan 49 yaşındaki Neşet Çapan ile Tekirdağ'da yaşayan 56 yaşındaki İsmail Yılmaz, sigara bırakma polikliniklerinde uygulanan ilaçlı tedavi ve uzman desteğiyle yıllardır süren sigara bağımlılıklarından kurtuldu.



Sigara içtiği dönemlerde zaman zaman sigarayı bırakma girişiminde bulunsa da bu alışkanlığından vazgeçemeyen Çapan, çocuklarının isteği ve sağlıklı bir yaşam için tedavi olmaya karar verdi.



Edirne Sağlık Müdürlüğü Selimiye Sağlıklı Hayat Merkezine 2023 yılında müracaat eden Çapan, sigara bırakma polikliniğinde tedaviye başladı.



Burada görevli doktor Bekir Tunçer tarafından uygulanan ilaçlı tedaviyle kısa sürede sigara bağımlılığından kurtulan Çapan, yaklaşık 3 yıldır sigara içmiyor.



Çapan, AA muhabirine, çocuklarının isteği üzerine sigarayı bıraktığını anlattı.



Hem çocuklarının isteğini yerine getirdiğini hem de sağlığı açısından doğru bir adım attığını ifade eden Çapan, "Sigaraya ayırdığım zamanı çocuklarıma ayıramamak gibi bir sıkıntı yaşıyordum. Bu çok büyük bir etken oldu hayatımda. Sigara içtiğim dönemlerde tabii ki fiziksel olarak sıkıntılar yaşıyordum. Merdiven çıkamama, arkadaşlarla halı sahaya gittiğim zaman fiziksel aktiviteleri yaşıma göre gerçekleştirememe gibi. Tabii bunlar insanın canını sıkan ve motivasyonunu bozan şeylerdi. Bunun üzerine sigarayı bırakma kararı aldım." diye konuştu.



Çapan, sabahları yorgun olarak uyanmasının, sigarayı bırakmasındaki en büyük etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.



- "Bir an önce sigaradan kurtulmalılar"



Poliklinikte uygulanan ilaçlı tedaviyle kısa sürede sigaradan kurtulduğunu söyleyen Çapan, şunları kaydetti:



"Şimdi sigara içilen bir ortama girdiğimde gerçekten büyük bir iş başardığımı ve kendimle gurur duyduğumu düşünüyorum. O gurur verici olayı yaşamak büyük bir haz. Bunu sigara içen herkesin bırakarak yaşamasını isterim. Kesinlikle sigarayı bırakmalılar, hayatlarının hangi dönemlerinde olursa olsun bir an önce sigaradan kurtulmalılar.



Sağlıklı bir hayat için Sağlıklı Yaşam Merkezlerine müracaat ederek bu bağımlılıktan kurtulmalarını tavsiye ediyorum."



Çapan, sigarayı bıraktıktan sonra daha rahat nefes aldığını ve fiziksel aktivitelerini rahatlıkla yapabildiğini ifade etti.



Sigaranın ekonomik olarak da zarar verdiğini dile getiren Çapan, içtiği süre boyunca bugünün şartlarına göre bir otomobil parasını sigaraya verdiğini anlattı.



- "Rol model çok önemli"



Doktor Bekir Tunçer ise sigara bağımlılarının genellikle kronik rahatsızlığı ortaya çıkınca ya da ailesinin isteği üzerine polikliniğe başvurduğunu aktardı.



Sağlıklı Hayat Merkezinde ilaçla tedavinin yanı sıra psikologların da destek verdiğini belirten Tunçer, "Sigaranın zararları çocuklara küçük yaşlarda öğretilmeli. Rol model çok önemli. Anne ve baba sigara içiyorsa çocuk bunu doğru bir şey sanıyor. Ancak çocuk sigaranın zararlarını okulda öğreniyorsa anne ve babasından sigarayı bırakmasını istiyor. Neşet Bey'in de çocukları bırakmasını istiyordu. Sağlık açısından da bu kararı verdi. Daha önce de sigarayı bırakma girişimleri olmuş. Merkezimizde uyguladığımız tedaviyle sigaradan kurtuldu." dedi.



- Sigara bırakma polikliniği desteğiyle 43 yıllık bağımlılığını bıraktı



Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki İsmail Yılmaz da sigara bırakma polikliniğinden aldığı destekle 43 yıldır kullandığı sigarayı bıraktı.



Sağlığını olumsuz etkileyen sigarayı bırakmaya karar veren Yılmaz, Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan'ın yönlendirmesiyle İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sigara bırakma polikliniğine başvurdu.



Burada görevli doktor Volkan Kızıltoprak tarafından uygulanan ilaçlı tedavi yöntemiyle sürece başlayan Yılmaz, kısa sürede sigara bağımlılığından kurtuldu.



Yaklaşık 2 aydır sigara içmeyen Yılmaz, rahat nefes almanın ve günlük yaşamda daha aktif olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



- Çocuk yaşta başlamış



Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigaraya 13 yaşında başladığını belirterek, yaklaşık 43 yıl boyunca sigara kullandığını ifade etti.



Sigara kullandığı dönemde zaman zaman nefes darlığı yaşadığını anlatan Yılmaz, "Merdiven çıkarken, dışarıda yürüyüş yaparken nefes almakta zorlanıyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışım değişti. Şimdi ise bıraktığım için çok rahatım." dedi.



Sigarasız yaşamın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha huzurlu olduğunu dile getiren Yılmaz, sigarayı bırakmayı herkese tavsiye etti.



Sigara bağımlılığından kurtulmak isteyenlere de önerilerde bulunan Yılmaz, bağımlılığın önce zihinde bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Karar verdikten sonra mutlaka ilgili sağlık kuruluşlarından destek alınmalı. Bu destek, süreci çok daha kolay ve başarılı hale getiriyor." diye konuştu.

