        Edirne Haberleri

        Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor

        Edirne'de artan su miktarı nedeniyle yer yer yatağından çevreye yayılan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor.

        09.02.2026 - 08:23
        Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş sürüyor
        Edirne'de artan su miktarı nedeniyle yer yer yatağından çevreye yayılan Meriç Nehri'nin debisindeki düşüş devam ediyor.

        Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salımı, kar erimeleri ve bölgedeki sağanaklarla Meriç'in debisi hafta sonu hızla arttı.

        Nehir, yer yer yatağından çıkarak tarım arazilerine yayıldı.

        Yaz mevsiminde saniyede 30 metreküp olan Meriç'in debisi, cumartesi günü saniyede 1258 metreküpe kadar çıktı.

        Nehrin debisi, bu seviyede pik yaparak düşüşe geçti.

        Debi, kademeli düşerek sabah saatlerinde saniyede 950 metreküp seviyesine geriledi.

        Meriç Nehri'ni besleyen ana kaynaklardan Arda Nehri'nin debisindeki düşüş de sürüyor.


        Hem kaynağını sağlayan Bulgaristan'da hem de Edirne'de kuvvetli sağanak olmaması halinde Meriç'in debisiyle ilgili "sarı kodlu" uyarının normale dönmesi bekleniyor.

