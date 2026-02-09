Habertürk
        Edirne'de orman yangınlarına karşı doğa temelli çözümler ele alındı

        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, orman yangınlarıyla mücadelede doğa temelli çözümlerin etkili biçimde kullanılabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:08 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:08
        İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Serengil, orman yangınlarıyla mücadelede doğa temelli çözümlerin etkili biçimde kullanılabileceğini belirtti.

        Prof. Dr. Serengil, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün partner olarak yer aldığı, Interreg NextMed Programı kapsamında yürütülen Akdeniz'de Orman Yangınlarına Dirençlilik: Orman Yangını Riskinin Azaltılmasında Doğa Temelli Çözümlerin Kullanılması - MedFireWise Projesi'nin odak grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Edirne Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarına karşı önlemler ele alındı.

        Prof. Dr. Serengil, Akdeniz genelindeki ormanlarda yanan alan miktarının, alınan tüm önlemlere rağmen artış eğiliminde olduğunu söyledi.

        İklim değişikliğinin orman yangınlarının artmasında önemli etken olduğuna dikkati çeken Serengil, "Nüfus artışı, yerleşimlerin orman alanlarına daha fazla yaklaşması ve son yıllarda yazların kurak geçmesi yangınların çıkmasında etkili oluyor. Her yıl bir Akdeniz ülkesinde felaket seviyesinde yangınlara şahit oluyoruz." dedi.

        Serengil, proje kapsamında kontrollü yakma ve otlatma gibi doğa temelli uygulamaların önerildiğini belirterek, yangın çıkmadan önce riskin azaltılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

        Projenin temel yaklaşımını anlatan Serengil, şunları kaydetti:

        "Yangın oluşma ve yayılma riskini azaltmak için yanıcı maddeyi, kontrollü yakma ve otlatma yoluyla azaltmayı öngörüyoruz. Kritik zonlarda yanıcı madde miktarını düşürebilirsek, yangınların daha az çıkacağını, çıkanların ise daha yavaş yayılacağını ve şiddetli yangınların azalacağını öngörüyoruz. Kontrollü yakma, aşırı yanıcı madde birikimi olan sınırlı alanlarda ve kış aylarında yapılan bir uygulama. Amaç bu birikimi tehlikesiz şekilde ortadan kaldırmak."

        Haziran 2025'te başlayan projede Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'dan 7 ülkenin yer aldığını aktaran Serengil, proje ile Türkiye'de yangın yönetimine yeni bir yaklaşım kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Türkiye'de kontrollü yakma ve otlatmanın, yanıcı madde azaltımı amacıyla henüz yaygın kullanılan yöntemler olmadığını ifade eden Serengil, "Bu uygulamalar başarılı olursa, önümüzdeki yıllarda yasal ve teknik altyapıları da hazırlanacak." diye konuştu.

        Toplantıya, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Şube Müdürü İkram Çelik, Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, Edirne Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile ilgili kurum ve paydaşların temsilcileri katıldı.



