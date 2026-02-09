Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Edirne'nin İpsala ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. K.Ç'nin (36) kullandığı 22 ACS 57 plakalı otomobil, Korucu köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü ve araçtaki İ.H.A'nın (37) hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.