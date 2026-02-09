Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığı taraması çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 13:53 Güncelleme: 09.02.2026 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvan sağlığı taraması çalışmalarını sürdürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastalıktan ari işletmelerde hayvan sağlığını korumaya yönelik sağlık taraması çalışmaları gerçekleştirildi.

        Hayvan hastalıklarının önlenmesi, sağlıklı üretimin devamlılığının sağlanması ve güvenilir hayvansal ürün arzının korunması amacıyla yapılan sağlık taramalarında, yetiştiricilere de bilgilendirmelerde bulunuluyor.

        - Epilepsi Günü farkındalık yürüyüşü

        Keşan ilçesinde Epilepsi Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Epilepsi ve Yaşam Derneği Keşan Temsilciliği üyeleri farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Dernek üyeleri vatandaşlara epilepsinin bir engel değil, doğru bilgi ve anlayışla birlikte yaşanabilen bir durum olduğu hakkında bilgiler verdi.

        - Özcan minibüs kooperatifi üyeleriyle buluştu

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifinin genel kurul toplantısını ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantının hayırlı olmasını dileyen Özcan, Keşanlıların daha iyi hizmet alması için hem esnafa destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        Teknede ölen Bahar'ın iç organları incelenecek!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Edirne'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü
        Edirne'de otomobil, şarampole devrildi: 2 ölü
        Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
        Sağlıklı hayat merkezindeki tedaviyle sigara bağımlılığından kurtuldular
        Sağlıklı hayat merkezindeki tedaviyle sigara bağımlılığından kurtuldular
        Edirne'de orman yangınlarına karşı doğa temelli çözümler ele alındı
        Edirne'de orman yangınlarına karşı doğa temelli çözümler ele alındı
        Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi ya...
        Trakya'da zincir marketlerde ramazan öncesi "fiyat" ve "etiket" denetimi ya...
        Edirne'de Kocadere Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı
        Edirne'de Kocadere Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı