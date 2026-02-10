KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - İnternet kullanımı filtrelenmeyen çocuklar suça yönelebiliyor
CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, internet kullanımı filtrelenmeyen çocukların suça yönelebildiğini belirtti.
CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Mertkan Gezgin, internet kullanımı filtrelenmeyen çocukların suça yönelebildiğini belirtti.
Anadolu Ajansının
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.