        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        10.02.2026 - 23:33
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.

        Bu kapsamda Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde Afganistan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

