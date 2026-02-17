Canlı
        Edirne Haberleri

        Edirne'de çiftçilere B-Reçete Sistemi anlatıldı

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 16:14
        Edirne'de çiftçilere B-Reçete Sistemi anlatıldı
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik B-Reçete Sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


        Müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, B-Reçete Sistemi kapsamında bitki koruma ürünlerinin üretim, satış ve uygulama aşamalarında elektronik sisteme geçiş süreci anlatıldı.


        Toplantıda, zirai ilaçların hatalı ve gereğinden fazla kullanımının önlenmesi ile pestisit kalıntısının azaltılması konuları ele alındı.


        Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, toplantıda yaptığı konuşmada, B-Reçete sistemiyle bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınacağını ve reçeteli şekilde kullanılacağını belirtti.


        Köse, "Artık eczanelerde olduğu gibi bitki koruma ürünlerini de zirai ilaç bayilerinden reçeteyle temin edeceğiz." dedi.


        Ziraat Mühendisi Dr. Önder Baytekin ise üreticilere hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, depolama ve taşıma koşulları ile zehirlenmelerde ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi verdi.

