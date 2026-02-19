Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi

        Edirne'de ramazanın ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 20:51 Güncelleme: 19.02.2026 - 20:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de ramazanın ilk iftarı şehit yakınları ve gazilerle yapıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit ve gazilere vatan için verdikleri mücadele için minnettar olduklarını söyledi.

        Şehit kanlarıyla sulanmış al bayrağın gölgesindeki vatan topraklarının çok değerli olduğunu belirten Sezer, "Bizim için vatanımız çok değerlidir. İnşallah sizlerin dualarıyla 21. yüzyılda da vatanımız Türkiye Yüzyılı'nın gereklerini yerine getirerek bütün dünyaya tekrar insanlığı ve unutulmuş değerleri hatırlatacaktır." dedi.

        Sezer, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'nde 4 yıl aradan sonra ramazan heyecanının yaşandığını dile getirdi.

        Selimiye'nin restorasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Sezer, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her aşamada emek gösteren Kültür Bakanlığımıza ve burada emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hem bizim için çok değerli hem İslam alemi için sembol olan bir cami. İnşallah bugün bizler de orada olacağız ve iftardan sonra da orada Ramazan Sokağı'nı açacağız ve ramazan boyunca birçok etkinlik düzenlenecek. Akşamları orası bir festival alanı olsun istiyoruz." diye konuştu.

        Edirne milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın ve Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden'in de konuşma yaptığı program, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu konseri ve semazen gösterisi ile sona erdi.

        İftara, şehit yakınları ve gaziler, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, kurum müdürleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        19 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "Evimizdeyiz, güç bizim elimizde"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Oruç tutarken enerji düşüklüğü nasıl önlenir?
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Selimiye Camii'nin minber örtüsü yenilendi
        Selimiye Camii'nin minber örtüsü yenilendi
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne ve Kırklareli için 'fırtına' uyarısı
        Edirne ve Kırklareli için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözler...
        Edirne'de suyun sürüklediği ağaç gövdeleri ve çöplerle tıkanan köprü gözler...
        Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
        Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı